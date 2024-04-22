Эсаулов Трифан Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1764 ст.
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.
Др из Р.ск. 1811г
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Мать ребёнка: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Сын: Ясаулов Варфоломей Трифанов
Мать ребёнка: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Мать ребёнка: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия
Др из Ревизии 1816г от 2-й жены
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Сын: Есаулов Александр Трифанов
Мать ребёнка: Есаулова 3-я жена Трифона Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эсаулова Евдокия
2-я жена
Смерть
1820
Согласно записи Рев.ск 1834г