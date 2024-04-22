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Эсаулов Трифан Прокопьев

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1764 ст.

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.

Отец: Ясаулов Прокопий Григорьев

Мать: Ясаулова Евдокия Семенова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Др из Р.ск. 1811г
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Ясаулов Андрей Трифанов

Мать ребёнка: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Сын: Ясаулов Варфоломей Трифанов

Мать ребёнка: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Ясаулов Василий Трифанов

Мать ребёнка: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Эсаулов Прохор Трифанов

Мать ребёнка: Эсаулова Евдокия

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Др из Ревизии 1816г от 2-й жены
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Есаулов Александр Трифанов

Мать ребёнка: Есаулова 3-я жена Трифона Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есаулова 3-я жена Трифона Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есаулова 1-я жена Трифана Прокопьева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Евдокия

Эсауловы, город Киров, Кировская область
2-я жена
Смерть
1820
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Согласно записи Рев.ск 1834г
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