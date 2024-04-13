Есаулов Корнило Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
Дата смерти07.05.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.
Отец: Ясаулов Василий Трифанов
Мать: Есаулова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
25.01.1858 ст.
Мать ребёнка: Эсаулова Парасковья Никитина
МК 1858 Бахта, Троицкая (237/73/115, 745об-446) №4/25.01.1858/Иван/поч.Князевский/крест Корнило Васильев Эсаулов + Параскева Никитина, православн. В: родной брат Пара...нев Павлов Никитин, родная пле... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Дочь: Анна Корнилова
Мать ребёнка: Эсаулова Парасковья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Мать ребёнка: Эсаулова Парасковья Никитина
Упоминание
1869 ст.
ИР 1869
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1911 ст.
МК 1911 Бахта, Троицкая 07.05.1911/12 погреб/Корнило Васильев Эсаулов, 78 лет натурально