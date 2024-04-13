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Есаулов Корнило Васильев

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Дата смерти

07.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Жена

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: Ясаулов Василий Трифанов

Мать: Есаулова Акулина Ефимова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
25.01.1858 ст.

Сын: Эсаулов Иван Корнилов

Мать ребёнка: Эсаулова Парасковья Никитина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1858 Бахта, Троицкая (237/73/115, 745об-446) №4/25.01.1858/Иван/поч.Князевский/крест Корнило Васильев Эсаулов + Параскева Никитина, православн. В: родной брат Пара...нев Павлов Никитин, родная пле... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Дочь: Анна Корнилова

Мать ребёнка: Эсаулова Парасковья Никитина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Сын: Эсаулов Николай Корнилов

Мать ребёнка: Эсаулова Парасковья Никитина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1869 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
ИР 1869
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Парасковья Никитина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
07.05.1911 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1911 Бахта, Троицкая 07.05.1911/12 погреб/Корнило Васильев Эсаулов, 78 лет натурально
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