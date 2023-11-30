Подлипский Терентий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлипский Терентий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Подлипский Роман

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лобжа, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Цурбанова (Подлипская) Надежда Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1923

Дочь: Еськина (Подлипская) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Подлипская Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно

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