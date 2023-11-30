Подлипский Терентий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Подлипский Роман
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лобжа, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Цурбанова (Подлипская) Надежда Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1923
Дочь: Еськина (Подлипская) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Подлипская Евгения Михайловна
Смерть
Неизвестно