Подлипский Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подлипский Макар Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Подлипский Василий Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Подлипский Иустин Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Подлипский Терентий Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Подлипский Никифор Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Подлипский Петр Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Подлипский Никифор Романович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно