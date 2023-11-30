Подлипский Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлипский Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Подлипский Макар Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Подлипский Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Подлипский Иустин Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Подлипский Терентий Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Подлипский Никифор Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Подлипский Петр Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Подлипский Никифор Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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