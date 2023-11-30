Еськина (Подлипская) Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1923
Дата смерти29.11.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923
Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1945
Дочь: Акимова (Подлипская) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Никонорович
Рождение ребёнка
11.06.1949
Дочь: Чехурова (Подлипская) Эмилия Сергеевна
Отец ребёнка: Кругликов Сергей
Смерть
29.11.1987
Причина смерти: рак желудка