Еськина (Подлипская) Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еськина (Подлипская) Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1923

Дата смерти

29.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923

Отец: Подлипский Терентий Романович

Мать: Подлипская Евгения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1945

Дочь: Акимова (Подлипская) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Никонорович

Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Чехурова (Подлипская) Эмилия Сергеевна

Отец ребёнка: Кругликов Сергей

Смерть
29.11.1987
Причина смерти: рак желудка

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