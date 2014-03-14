Акимова (Подлипская) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1945
Дата смерти14.03.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1945
Рождение ребёнка
05.10.1965
Отец ребёнка: Акимов Вадим Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.07.1972
Отец ребёнка: Акимов Вадим Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Большие Кириллы, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.2014