Акимова (Подлипская) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Подлипская) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1945

Дата смерти

14.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1945

Отец: Киселев Александр Никонорович

Мать: Еськина Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
05.10.1965

Сын: Акимов Дмитрий Вадимович

Отец ребёнка: Акимов Вадим Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.07.1972

Сын: Акимов Фёдор Вадимович

Отец ребёнка: Акимов Вадим Дмитриевич

Мытищи, Мытищи, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Большие Кириллы, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.2014
Мытищи, Мытищи, Московская область
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