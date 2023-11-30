Цурбанова (Подлипская) Надежда Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦурбанова (Подлипская) Надежда Терентьевна

Цурбанова (Подлипская) Надежда Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Подлипский Терентий Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цурбанов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Цурбанова) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цурбанов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цурбанов Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.