Цурбанова (Подлипская) Надежда Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Подлипский Терентий Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Цурбанова) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цурбанов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цурбанов Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно