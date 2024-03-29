Марфа Силова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Силова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Журавлев Пимен Гаврилов

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Семён Гаврилов

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев

Смерть
После 1856
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