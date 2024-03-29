Марфа Силова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев
Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Семён Гаврилов
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Андреев
Смерть
После 1856