Журавлев Гавриил Андреев 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Гавриил Андреев

Место рождения

Грибаново, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1835 и 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Андрей Герасимов

Мать: Ульяна Григорьева

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Прокопий Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Силова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Журавлев Пимен Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Силова

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Семён Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Силова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Силова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Силова

Смерть
Между 1835 и 1855

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