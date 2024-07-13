Журавлев Гавриил Андреев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1835 и 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Андрей Герасимов
Мать: Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Прокопий Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Силова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Марфа Силова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Семён Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Силова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Силова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Силова
Смерть
Между 1835 и 1855