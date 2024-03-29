Семён Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Журавлев Гавриил Андреев
Мать: Марфа Силова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иона Семёнов
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Павлова
Смерть
Неизвестно