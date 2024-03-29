Семён Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Журавлев Гавриил Андреев

Мать: Марфа Силова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иона Семёнов

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Павлова

Смерть
Неизвестно
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