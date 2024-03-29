Матрона Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семён Гаврилов

Мать: Дарья Павлова

Смерть
Неизвестно
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