Журавлев Прокопий Гаврилов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Прокопий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Гавриил Андреев

Мать: Марфа Силова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Журавлева Анна Семёнова

https://yandex.ru/archive/catalog/abed77a4-fc07-4766-b21f-e0d88a55ff8c/152?center=1469+3549
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Прокопьева

Мать ребёнка: Журавлева Анна Семёнова

https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/56?center=4178+990
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анна Семёнова

Смерть
Неизвестно

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