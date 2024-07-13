Журавлев Прокопий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Гавриил Андреев
Мать: Марфа Силова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Журавлева Анна Семёнова
https://yandex.ru/archive/catalog/abed77a4-fc07-4766-b21f-e0d88a55ff8c/152?center=1469+3549
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Мария Прокопьева
Мать ребёнка: Журавлева Анна Семёнова
https://yandex.ru/archive/catalog/3eacbc19-20a6-44bb-8df0-8451e2c69fa0/56?center=4178+990
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Анна Семёнова
Смерть
Неизвестно