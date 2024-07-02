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Ананьин Григорий Иоакимович

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

20.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич

Мать: Ананьина Гликерия Васильевна (Осиповна?)

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ананьина Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ананьин Мартын Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лежева (Ананьина) Евфимия Григорьевна

Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1863

Сын: Ананьин Михей Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1868

Сын: Ананьин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
20.02.1873
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
от рака

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