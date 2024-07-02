Ананьин Григорий Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти20.02.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ананьина Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна
Бракосочетание
03.02.1857
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ананьин Мартын Григорьевич
Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лежева (Ананьина) Евфимия Григорьевна
Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна
Рождение ребёнка
16.08.1863
Сын: Ананьин Михей Григорьевич
Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна
Рождение ребёнка
12.02.1868
Сын: Ананьин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна
Смерть
20.02.1873
от рака