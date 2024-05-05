Ананьина Гликерия Васильевна (Осиповна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти12.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ананьин Григорий Иоакимович
Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ананьин Кондратий Иоакимович
Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ананьин Ларион Иоакимович
Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ананьина Фекла Иоакимовна
Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич
Место жительства
1849
Смерть
12.03.1895
от старости