Ананьина Гликерия Васильевна (Осиповна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина Гликерия Васильевна (Осиповна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

12.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ананьин Григорий Иоакимович

Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ананьин Кондратий Иоакимович

Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ананьин Ларион Иоакимович

Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ананьина Фекла Иоакимовна

Отец ребёнка: Ананьин Иоаким (Аким) Фокич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
12.03.1895
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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