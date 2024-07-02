Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Заводской Феоктист
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ананьина Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович
Бракосочетание
03.02.1857
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ананьин Мартын Григорьевич
Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лежева (Ананьина) Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович
Рождение ребёнка
16.08.1863
Сын: Ананьин Михей Григорьевич
Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович
Рождение ребёнка
12.02.1868
Сын: Ананьин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович
Смерть
Неизвестно