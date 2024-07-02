Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Заводская) Васса Феоктистовна

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Заводской Феоктист

Мать: не указана

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ананьина Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Ананьин Григорий Иоакимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1859
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Ананьин Мартын Григорьевич

Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лежева (Ананьина) Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1863

Сын: Ананьин Михей Григорьевич

Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1868

Сын: Ананьин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Ананьин Григорий Иоакимович

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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