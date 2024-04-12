Моризев (Маризин) Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моризев (Маризин) Степан Васильевич

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

04.08.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Моризев (маризин) Василий Федоров

Мать: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Моризев (маризин) Евдоким Степанович

Мать ребёнка: Прасковья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
на момент переписи 1858 года ему было 31; а на момент смерти в 1898 - 78 %)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домна Степановна

Мать ребёнка: Прасковья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Прасковья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Моризев (маризин) Алексей Степанович

Мать ребёнка: Прасковья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Прасковья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
04.08.1848
дер. Губашева
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