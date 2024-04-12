Моризев (Маризин) Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти04.08.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Моризев (маризин) Василий Федоров
Мать: Надежда Екимова
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Моризев (маризин) Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Прасковья
на момент переписи 1858 года ему было 31; а на момент смерти в 1898 - 78 %)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домна Степановна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Моризев (маризин) Алексей Степанович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
04.08.1848
дер. Губашева