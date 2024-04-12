Моризев (Маризин) Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моризев (Маризин) Василий Федоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Моризев (маризин) Егор Васильев

Мать ребёнка: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Моризев (маризин) Герасим Васильев

Мать ребёнка: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Моризев (маризин) Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Мать ребёнка: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Надежда Екимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Смерть
Неизвестно
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