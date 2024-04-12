Моризев (Маризин) Василий Федоров
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1777
Сын: Моризев (маризин) Егор Васильев
Мать ребёнка: Надежда Екимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Надежда Екимова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Моризев (маризин) Герасим Васильев
Мать ребёнка: Надежда Екимова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Моризев (маризин) Игнатий Васильев
Мать ребёнка: Надежда Екимова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Моризев (маризин) Степан Васильевич
Мать ребёнка: Надежда Екимова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Надежда Екимова
Место жительства
29.06.1795
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Старое Губашево
Смерть
Неизвестно