Моризев (Маризин) Егор Васильев
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1777
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Моризев (маризин) Василий Федоров
Мать: Надежда Екимова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1806
Сын: Моризев (маризин) Платон Егоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1817