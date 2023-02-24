Моризев (Маризин) Егор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моризев (Маризин) Егор Васильев

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Моризев (маризин) Василий Федоров

Мать: Надежда Екимова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Моризев (маризин) Платон Егоров

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1817
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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