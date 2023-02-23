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Надежда Екимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Моризев (маризин) Егор Васильев

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Моризев (маризин) Герасим Васильев

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Моризев (маризин) Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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