Надежда Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Моризев (маризин) Егор Васильев
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1788
Сын: Моризев (маризин) Герасим Васильев
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1792
Сын: Моризев (маризин) Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Моризев (маризин) Степан Васильевич
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Василий Федоров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно