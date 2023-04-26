Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Моризев (маризин) Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
на момент переписи 1858 года ему было 31; а на момент смерти в 1898 - 78 %)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Домна Степановна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Моризев (маризин) Алексей Степанович

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моризев (маризин) Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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