Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Моризев (маризин) Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич
на момент переписи 1858 года ему было 31; а на момент смерти в 1898 - 78 %)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Домна Степановна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Моризев (маризин) Алексей Степанович
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Моризев (маризин) Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно