Сорокин Николай Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Трофим Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Поспелова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Сорокин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Пелагея Стефановна

Смерть
Неизвестно
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