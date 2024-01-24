Сорокин Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Трофим Максимович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Поспелова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
14.10.1890
Сын: Сорокин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно