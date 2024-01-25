Сорокин Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Николай Трофимович

Мать: Сорокина Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Сорокина Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Абрамовна

Рождение ребёнка
31.07.1911

Дочь: Сорокина Евдокия Геннадьевна

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Абрамовна

Рождение ребёнка
09.04.1914

Сын: Сорокин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Елизавета Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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