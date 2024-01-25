Сорокин Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Сорокина Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
31.07.1911
Дочь: Сорокина Евдокия Геннадьевна
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
09.04.1914
Сын: Сорокин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно