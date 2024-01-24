Поспелова (Сорокина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Поспелов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Рождение ребёнка
11.01.1901
Сын: Поспелов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Рождение ребёнка
09.03.1902
Сын: Поспелов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Рождение ребёнка
30.08.1904
Сын: Поспелов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Рождение ребёнка
09.08.1907
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Рождение ребёнка
08.05.1914
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Рождение ребёнка
27.12.1916
Дочь: Поспелова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович
Смерть
Неизвестно