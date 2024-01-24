Поспелова (Сорокина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Сорокина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Сорокин Николай Трофимович

Мать: Сорокина Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Поспелов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Рождение ребёнка
11.01.1901

Сын: Поспелов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Рождение ребёнка
09.03.1902

Сын: Поспелов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Рождение ребёнка
30.08.1904

Сын: Поспелов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Рождение ребёнка
09.08.1907

Сын: Поспелов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Рождение ребёнка
08.05.1914

Сын: Поспелов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Рождение ребёнка
27.12.1916

Дочь: Поспелова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Поспелов Василий Викторович

Смерть
Неизвестно
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