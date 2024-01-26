Дроздова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов ?

Рождение ребёнка
03.01.1980

Сын: Дроздов Олег

Отец ребёнка: Дроздов ?

Рождение ребёнка
28.01.1987

Дочь: Гребенникова (Дроздова) Наталья

Отец ребёнка: Дроздов ?

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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