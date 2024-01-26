Дроздов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1980
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1980
Отец: Дроздов ?
Мать: Дроздова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Наталья
Образование
С 1990 по 1996
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
15.11.2004
Сын: Дроздов Кирилл
Мать ребёнка: Дроздова Наталья
Рождение ребёнка
05.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздова Наталья
Смерть
Неизвестно