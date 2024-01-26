Дроздов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1980

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Жена

23 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1980

Отец: Дроздов ?

Мать: Дроздова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Наталья

Образование
С 1990 по 1996
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
15.11.2004

Сын: Дроздов Кирилл

Мать ребёнка: Дроздова Наталья

Рождение ребёнка
05.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Наталья

Смерть
Неизвестно

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