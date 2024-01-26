Дроздов ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Светлана
Образование
С 1966 по 1974
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1980
Сын: Дроздов Олег
Мать ребёнка: Дроздова Светлана
Рождение ребёнка
28.01.1987
Дочь: Гребенникова (Дроздова) Наталья
Мать ребёнка: Дроздова Светлана
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно