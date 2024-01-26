Дроздов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Светлана

Образование
С 1966 по 1974
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
03.01.1980

Сын: Дроздов Олег

Мать ребёнка: Дроздова Светлана

Рождение ребёнка
28.01.1987

Дочь: Гребенникова (Дроздова) Наталья

Мать ребёнка: Дроздова Светлана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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