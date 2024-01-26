Гребенникова (Дроздова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенникова (Дроздова) Наталья

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

28.01.1987

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Муж

1982 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1987

Отец: Дроздов ?

Мать: Дроздова Светлана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Александр Александрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Образование
С 1993 по 2002
г.Волгоград, Россия
Образование
С 2002 по 2008
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
23.11.2004

Дочь: (Гребенникова) Ника Александровна

Отец ребёнка: Гребенников Александр Александрович

Работа или профессия
С 2006 по 2007
г.Волгоград, Россия
Работа или профессия
С 2006
г.Волгоград, Россия
Образование
С 2008 по 2011
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
18.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Александр Александрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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