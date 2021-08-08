Сухова (Мельникова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Мельникова) Валентина Александровна

Место рождения

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область

Дата рождения

06.02.1944

Дата смерти

08.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1944

Отец: Мельников Александр Викторович

Мать: Мельникова (Соколова) Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Сухов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Юрий

Рождение ребёнка
22.03.1971

Сын: Сухов Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Сухов Юрий

Смерть
08.08.2021
Вербилки, Талдомский, Московская область

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