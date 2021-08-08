Сухова (Мельникова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1944
Дата смерти08.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1944
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Сухов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Юрий
Рождение ребёнка
22.03.1971
Сын: Сухов Вадим Юрьевич
Отец ребёнка: Сухов Юрий
Смерть
08.08.2021
Вербилки, Талдомский, Московская область