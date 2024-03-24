Мельникова (Соколова) Матрёна Никитична
Место рождениясело Ивановка, Михайловского района, Джамбульской обл.
Дата рождения06.04.1913
Дата смерти19.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913
Отец: Соколов Никита Трофимович
Мать: Соколова Мария Егоровна
село Ивановка, Михайловского района, Джамбульской обл.
Рождение ребёнка
19.10.1933
Дочь: Мельникова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
19.06.1938
Дочь: Лунина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
02.02.1940
Дочь: Ни Людмила Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
16.02.1942
Сын: Мельников Виктор Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
06.02.1944
Дочь: Сухова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
06.06.1949
Дочь: Васильева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Шубар, Ордабасынский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
10.06.1957
Сын: Мельников Николай Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Мельников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1967
село Николаевка, Илийского района, Алма-Атинской обл.