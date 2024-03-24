Мельникова (Соколова) Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Соколова) Матрёна Никитична

Мельникова (Соколова) Матрёна Никитична

avatar

Место рождения

село Ивановка, Михайловского района, Джамбульской обл.

Дата рождения

06.04.1913

Дата смерти

19.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1913

Отец: Соколов Никита Трофимович

Мать: Соколова Мария Егоровна

село Ивановка, Михайловского района, Джамбульской обл.
Рождение ребёнка
19.10.1933

Дочь: Мельникова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
19.06.1938

Дочь: Лунина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
02.02.1940

Дочь: Ни Людмила Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
16.02.1942

Сын: Мельников Виктор Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
06.02.1944

Дочь: Сухова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
06.06.1949

Дочь: Васильева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Шубар, Ордабасынский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
10.06.1957

Сын: Мельников Николай Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Мельников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр Викторович

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр Викторович

Смерть
19.10.1967
село Николаевка, Илийского района, Алма-Атинской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close