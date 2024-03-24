Соколова (Грекова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Грекова) Мария Егоровна

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Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Греков Егор

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижикова (Соколова) Варвара Никитична

Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова (Соколова) Анна Никитична

Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Никитич

Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович

Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Мельникова (Соколова) Матрёна Никитична

Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович

Смерть
11.12.1973

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