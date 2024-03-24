Соколова (Грекова) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти11.12.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Греков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижикова (Соколова) Варвара Никитична
Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова (Соколова) Анна Никитична
Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Иван Никитич
Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Мельникова (Соколова) Матрёна Никитична
Отец ребёнка: Соколов Никита Трофимович
Смерть
11.12.1973