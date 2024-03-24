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Мельников Александр Викторович

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Место рождения

село Долбушка, Боровского района, Кустанайской области

Дата рождения

28.11.1909

Дата смерти

17.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1909

Отец: Мельников Виктор Степанович

Мать: Мельникова Агафья Георгиевна

село Долбушка, Боровского района, Кустанайской области
Рождение ребёнка
19.10.1933

Дочь: Мельникова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
19.06.1938

Дочь: Лунина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
02.02.1940

Дочь: Ни Людмила Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
16.02.1942

Сын: Мельников Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
06.02.1944

Дочь: Сухова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
06.06.1949

Дочь: Васильева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Шубар, Ордабасынский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
10.06.1957

Сын: Мельников Николай Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Мельников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична

Бауыржан Момышулы, Жуалынский район, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Матрёна Никитична

Смерть
17.01.1984
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