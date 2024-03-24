Мельников Александр Викторович
Место рождениясело Долбушка, Боровского района, Кустанайской области
Дата рождения28.11.1909
Дата смерти17.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1909
село Долбушка, Боровского района, Кустанайской области
Рождение ребёнка
19.10.1933
Дочь: Мельникова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
19.06.1938
Дочь: Лунина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
02.02.1940
Дочь: Ни Людмила Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
16.02.1942
Сын: Мельников Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
06.02.1944
Дочь: Сухова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
06.06.1949
Дочь: Васильева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Шубар, Ордабасынский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
10.06.1957
Сын: Мельников Николай Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Мельников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Матрёна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1984