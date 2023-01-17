Вербилки
Талдомский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2495Вербилки, сц. вл.при р. Дубне.262563299307Завод 1.Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Вербилки (фабричное) 25103102Почтовое отделение, фабрикаТоварищества М. С. Кузнецова, при ней больница, училище и фабрично-школьная безплатная народная библиотека, квартира урядника, касса взаимопомо Показать все
Фабрика Т-ва М. С. Кузнецова, при с-це Вербилки 25103—Фабричное училище, школьная библиотека, больница, квартира урядника и почтовое отделение.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
41451Вербилкираб.посёлок56°32'с.ш.37°36'в.д.O-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46778000056рп Вербилкирабочий поселок