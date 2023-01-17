рабочий посёлок Вербилки, рабочий посёлок Вербилки, Талдомский, Московская область (на 2019) — Familio

Вербилки

Талдомский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2495Вербилки, сц. вл.при р. Дубне.262563299307Завод 1.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Гарская волость
С-цо Вербилки (фабричное) 25103102Почтовое отделение, фабрикаТоварищества М. С. Кузнецова, при ней больница, училище и фабрично-школьная безплатная народная библиотека, квартира урядника, касса взаимопомо Показать все
Фабрика Т-ва М. С. Кузнецова, при с-це Вербилки 25103Фабричное училище, школьная библиотека, больница, квартира урядника и почтовое отделение.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Талдомский район
41451Вербилкираб.посёлок56°32'с.ш.37°36'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Талдомский
46778000056рп Вербилкирабочий поселок
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