Духова (Яковлева Шербакова) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДухова (Яковлева Шербакова) Федосья Михайловна

Духова (Яковлева Шербакова) Федосья Михайловна

Место рождения

Большое Васильево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Щербаков Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Большое Васильево, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Духов Иван Фёдорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Духов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Духов Иван Фёдорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Духов Петр Иванович

Отец ребёнка: Духов Иван Фёдорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духов Иван Фёдорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close