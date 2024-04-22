Духова (Яковлева Шербакова) Федосья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: Щербаков Михаил Григорьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Духов Иван Фёдорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Духов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Духов Петр Иванович
Отец ребёнка: Духов Иван Фёдорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Духов Иван Фёдорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Смерть
До 1782