Духов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Духов Иван Фёдорович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Духова Марфа Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Духова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Духова Марфа Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Духова Марфа Степановна
Смерть
1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист