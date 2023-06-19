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Духов Петр Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Духов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Духов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Духова Марфа Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Духова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Духова Марфа Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духова Марфа Степановна

Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист