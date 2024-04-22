Половодова (Духова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половодова (Духова) Дарья Петровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Духов Петр Иванович

Мать: Духова Марфа Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
1807

Сын: Половодов Федор Лукич

Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Половодова Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44 л
Рождение ребёнка
1812

Сын: Половодов Максим Лукич

Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1816

Сын: Половодов Малафей Лукич

Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 44об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Половодов Николай Лукич

Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 44об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половодов Лука Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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