Половодова (Духова) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Духов Петр Иванович
Мать: Духова Марфа Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 99 лист
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич
ГАСО, 24-25-330-44л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Половодова Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич
ГАСО, 24-25-330-44 л
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич
ГАСО, 24-25-330-43об
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич
ГАСО, рев1834, 44об
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Половодов Лука Терентьевич
ГАСО, рев1834, 44об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно