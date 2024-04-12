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Золото Симеон Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.09.1887

Дата смерти

04.09.1887

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887

Отец: Золото Савва Васильевич

Мать: Золото Александра Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-62,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-5
Крещение
01.09.1887
ГАДО,Ф - 426-1-5,м/к-1887г.,лист-62,зап.-45 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Василия Лазаревича Золото сын - Дмитрий и жена его Евдокия Дмитриевна Золото
Смерть
04.09.1887
Причина смерти: Болезнь-послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-84,зап.-20, ГАДО,Ф - 426-1-5
Похороны
11.09.1887
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