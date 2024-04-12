Золото Савва Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти14.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Бракосочетание
02.11.1881
Николаевская церковь м/к-1881г.лист-34,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.03.1883
Сын: Золото Лазарь Саввич
Мать ребёнка: Золото Александра Константиновна
Николаевская церковь,м/к-1883г,кадр-104, лист-104,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Золото Александра Константиновна
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Золото Симеон Саввич
Мать ребёнка: Золото Александра Константиновна
Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-62,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
23.12.1888
Мать ребёнка: Золото Александра Константиновна
Николаевская церковь,м/к-1888,лист-112,зап.-56, ГАДО,Ф - 426-1-5,кадр-113.
Рождение ребёнка
29.03.1891
Сын: Золото Марк Саввич
Мать ребёнка: Золото Александра Константиновна
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-97,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
14.12.1894
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
16.12.1894
Николаевская церковь,м/к 1894г,лист-54,зап.-54, ГАДО,Ф - 426-1-7