Золото (Цыбик) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Цыбик) Александра Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Цыбик Константин Федорович

Мать: Цыбик София Ильинична

Бракосочетание
02.11.1881

Муж: Золото Савва Васильевич

Николаевская церковь м/к-1881г.лист-34,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
29.03.1883

Сын: Золото Лазарь Саввич

Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1883г,кадр-104, лист-104,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Золото Симеон Саввич

Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1887г.лист-62,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
23.12.1888

Сын: Золото Христофор Саввич

Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1888,лист-112,зап.-56, ГАДО,Ф - 426-1-5,кадр-113.
Рождение ребёнка
29.03.1891

Сын: Золото Марк Саввич

Отец ребёнка: Золото Савва Васильевич

Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-97,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-6
Смерть
Неизвестно
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