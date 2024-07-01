Таран Афанасий Сидорович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти27.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таран Ксения Корнеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Таран) Меланья Афанасьевна
Мать ребёнка: Таран Ксения Корнеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Таран) Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Таран Ксения Корнеевна
Смерть
27.05.1938
Москва, город федерального значения Москва
Расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне в Московской области