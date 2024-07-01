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Таран Афанасий Сидорович

Место рождения

Софиевка, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

27.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Мать: Таран София Акимовна

Софиевка, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таран Ксения Корнеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Таран) Меланья Афанасьевна

Мать ребёнка: Таран Ксения Корнеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Таран) Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Таран Ксения Корнеевна

Смерть
27.05.1938
Москва, город федерального значения Москва
Расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне в Московской области

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