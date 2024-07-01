Таран Ксения Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Таран) Меланья Афанасьевна
Отец ребёнка: Таран Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Таран) Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Таран Афанасий Сидорович
Смерть
Неизвестно