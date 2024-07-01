Таран Ксения Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таран Ксения Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таран Афанасий Сидорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Таран) Меланья Афанасьевна

Отец ребёнка: Таран Афанасий Сидорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Таран) Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Таран Афанасий Сидорович

Смерть
Неизвестно

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