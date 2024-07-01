Таран София Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Таран) Федосья Исидоровна
Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович
Софиевка, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович
Смерть
Неизвестно