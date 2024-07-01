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Таран София Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Таран) Федосья Исидоровна

Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Таран Андриан Сидорович

Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Таран Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Таран Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Таран Афанасий Сидорович

Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Софиевка, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Таран Семен Сидорович

Отец ребёнка: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Смерть
Неизвестно

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