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Таран Григорий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Таран Сидор (Исидор) Иванович

Мать: Таран София Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таран Лукия Гавриловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Таран) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Таран) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Таран) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Таран) Мария Гринорьевна

Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна

Рождение ребёнка
20.04.1917

Сын: Таран Алексей (или Иван) Исидорович

Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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