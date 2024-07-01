Таран Григорий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таран Лукия Гавриловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Таран) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Таран) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Таран) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Таран) Мария Гринорьевна
Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна
Рождение ребёнка
20.04.1917
Сын: Таран Алексей (или Иван) Исидорович
Мать ребёнка: Таран Лукия Гавриловна
Смерть
Неизвестно