Максакова (Максакова) Агафья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Максакова) Агафья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Осип Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Максаков Иван Осипович

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1827

Дочь: (Максакова) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1828

Сын: Максаков Кузьма Осипович

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1830

Сын: Максаков Василий Осипович

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1832

Сын: Максаков Лев Осипович

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: (Максакова) Ульяна Осиповна

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: (Максакова) Васса Осиповна

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1837

Сын: Максаков Николай Осипович

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1841

Дочь: (Максакова) Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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