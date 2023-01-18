Максакова (Максакова) Агафья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
11.06.1827
Дочь: (Максакова) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1828
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
01.03.1830
Сын: Максаков Василий Осипович
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
13.02.1832
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: (Максакова) Ульяна Осиповна
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: (Максакова) Васса Осиповна
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
27.11.1837
Сын: Максаков Николай Осипович
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Рождение ребёнка
22.11.1841
Дочь: (Максакова) Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Максаков Осип Семенович
Смерть
Неизвестно