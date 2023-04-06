Максаков Осип Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максаков Осип Семенович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: (максаков) Семен Яковлевич

Мать: (максакова) Агафия Трофимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Максаков Иван Осипович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1827

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Рождение ребёнка
26.10.1828

Сын: Максаков Кузьма Осипович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1830

Сын: Максаков Василий Осипович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1832

Сын: Максаков Лев Осипович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Ульяна Осиповна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Васса Осиповна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.11.1837

Сын: Максаков Николай Осипович

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1841

Дочь: Екатерина Осиповна

Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Агафья Родионовна

Смерть
Неизвестно
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