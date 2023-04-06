Максаков Осип Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
11.06.1827
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
26.10.1828
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
01.03.1830
Сын: Максаков Василий Осипович
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
13.02.1832
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Васса Осиповна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
27.11.1837
Сын: Максаков Николай Осипович
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
22.11.1841
Дочь: Екатерина Осиповна
Мать ребёнка: Максакова Агафья Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно