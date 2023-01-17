Максаков Иван Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824
Бракосочетание
18.01.1842
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
14.11.1842
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно