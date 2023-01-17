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Максаков Иван Осипович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824

Отец: Максаков Осип Семенович

Мать: Максакова Агафья Родионовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.01.1842

Жена: Максакова Ирина Андреевна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
14.11.1842

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Ирина Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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