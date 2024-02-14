Волчков Иван Ефрейтор
Место рожденияТамбовская губ., Темниковский уезд, Бедишевская вол.,
Дата рождения1871
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Волчков Борис
Мать: Волчкова Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волчкова) Аксинья
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Анастасия
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Анастасия
При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
Около 1914