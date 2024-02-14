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Волчков Иван Ефрейтор

Место рождения

Тамбовская губ., Темниковский уезд, Бедишевская вол.,

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Волчков Борис

Мать: Волчкова Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волчкова) Аксинья

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910

Сын: Волчков Яков Иванович

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Анастасия

При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
Около 1914

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