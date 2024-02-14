Волчков Яков Иванович
Место рожденияЧкаловская обл., Октябрьский р-н, х. Кармала
Дата рождения1910
Дата смерти13.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1928
То что поженились они с б.Настей в 18лет, а на самом деле им было по 16.... Прибавили по 2 года, иначе в церкви не венчали... Венчание было в селе Кузминовка, Оренбургской области.
Военная служба
1934
Действительная военная служба.
Рождение ребёнка
07.01.1938
Дочь: Чукина (Волчкова) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Волчкова (Гончарова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.10.1939
Дочь: Асташова (Волчкова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Волчкова (Гончарова) Анастасия Григорьевна
Военная служба
10.02.1942
служил красноармейцем в данной части. в эту дату с частью пропала связь.
Смерть
13.02.1943
донесение о потерях 78 сд от 10.03.43. Думаю это нужно считать первоисточником.https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3443739&page=1
Похороны
13.02.1943
донесение о потерях 78 сд от 10.03.43. Думаю это нужно считать первоисточником. https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3443739&page=21