Волчкова (Волчкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Волчкова) Анастасия

Место рождения

д.Кузьминовка, Октябрьский район, Оренбургской области

Дата рождения

1871

Дата смерти

04.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Леонтий

Мать: Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волчкова) Аксинья

Отец ребёнка: Волчков Иван Ефрейтор

Рождение ребёнка
1910

Сын: Волчков Яков Иванович

Отец ребёнка: Волчков Иван Ефрейтор

При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
04.03.1965
Похороны
Неизвестно

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