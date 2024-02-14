Волчкова (Волчкова) Анастасия
Место рожденияд.Кузьминовка, Октябрьский район, Оренбургской области
Дата рождения1871
Дата смерти04.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волчкова) Аксинья
Отец ребёнка: Волчков Иван Ефрейтор
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Волчков Иван Ефрейтор
При венчании прибавили себе по два года. Год рождения истинный 1912.
Смерть
04.03.1965
Похороны
Неизвестно