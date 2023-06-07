(Лунева/Дыдаева) Софья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Акимов
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Акимов
Рождение ребёнка
Между 13.03.1715 и 30.07.1715
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1715