(Лунева/Дыдаева) Софья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунева/Дыдаева) Софья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Лунев/дыдаев Наум Петров

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 13.03.1715 и 30.07.1715

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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