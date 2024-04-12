Лунев/Дыдаев Петр Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Петр Акимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Лунев/дыдаев Аким Климентьев

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Софья Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Лунев/дыдаев Наум Петров

Мать ребёнка: Софья Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 13.03.1715 и 30.07.1715

Дочь: Марина Петрова

Мать ребёнка: Софья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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