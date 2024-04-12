Лунев/Дыдаев Петр Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Лунев/дыдаев Аким Климентьев
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Софья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Софья Григорьева
Рождение ребёнка
Между 13.03.1715 и 30.07.1715
Дочь: Марина Петрова
Мать ребёнка: Софья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1726